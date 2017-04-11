Эксперт двигает трейлинстопы всех позиций по текущему символу.

Построение этой, скользящей средней основано на методе Демарка "Прогнозирование дневного диапазона цен".

Библиотека делает синхронизированными Init/Deinit индикаторов

Значения индикатора Average True Range (ATR) с других таймреймов в цифровом виде выводятся в виде текста на график.