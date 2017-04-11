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Индикаторы

XFatlXSatlCloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2605
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XFatlXSatlCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XFatlXSatlCloud.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор XFatlXSatlCloud_HTF

Рис.1. Индикатор XFatlXSatlCloud_HTF

ColorXMUV ColorXMUV

Построение этой, скользящей средней основано на методе Демарка "Прогнозирование дневного диапазона цен".

Exp_TrailingStop Exp_TrailingStop

Эксперт двигает трейлинстопы всех позиций по текущему символу.

Init_Sync Init_Sync

Библиотека делает синхронизированными Init/Deinit индикаторов

Average True Range (digital) Average True Range (digital)

Значения индикатора Average True Range (ATR) с других таймреймов в цифровом виде выводятся в виде текста на график.