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XFatlXSatlCloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XFatlXSatlCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XFatlXSatlCloud.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор XFatlXSatlCloud_HTF
ColorXMUV
Построение этой, скользящей средней основано на методе Демарка "Прогнозирование дневного диапазона цен".Exp_TrailingStop
Эксперт двигает трейлинстопы всех позиций по текущему символу.
Init_Sync
Библиотека делает синхронизированными Init/Deinit индикаторовAverage True Range (digital)
Значения индикатора Average True Range (ATR) с других таймреймов в цифровом виде выводятся в виде текста на график.