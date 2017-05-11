CodeBaseSecciones
Indicadores

Average True Range (digital) - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1071
Ranking:
(22)
Publicado:
Los valores del indicador Average True Range (ATR) de otros marcos temporales se muestran como texto en el gráfico en forma digital.

En los parámetros de entrada se pueden elegir dos marcos temporales:

Average True Range (digital) inputs

Ejemplo de funcionamiento:

Average True Range (digital)

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18091

ColorXMUV ColorXMUV

La construcción de esta media móvil se basa en el método de DeMark "Pronóstico del diapasón diurno de precios".

Exp_TrailingStop Exp_TrailingStop

El experto desplaza los trailing stops de todas las posiciones del símbolo actual.

ColorXMUV_HTF ColorXMUV_HTF

Indicador ColorXMUV con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

XFatlXSatlCloud_HTF XFatlXSatlCloud_HTF

Indicador XFatlXSatlCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.