Die Werte des Average True Range (ATR) Indikators von anderen Zeitrahmen werden als Text auf den Chart ausgegeben.

Der ColorXMUV Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Ein MA Indikator, für welchen man Werte von zwei Ebenen aus dem Code setzen kann.

Der maximale und minimale Werte der Parameter SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "Gesamtzahl der Kauforders im Moment" und SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "Gesamtzahl der Verkaufsorders im Moment" in Form eines Histogramms. Stil DRAW_HISTOGRAM.