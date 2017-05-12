und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
XFatlXSatlCloud_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1062
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der XFatlXSatlCloud Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die kompilierte Datei XFatlXSatlCloud.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der XFatlXSatlCloud_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18093
Der ColorXMUV Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.Average True Range (digital)
Die Werte des Average True Range (ATR) Indikators von anderen Zeitrahmen werden als Text auf den Chart ausgegeben.
Ein MA Indikator, für welchen man Werte von zwei Ebenen aus dem Code setzen kann.Session Buy Sell Orders
Der maximale und minimale Werte der Parameter SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "Gesamtzahl der Kauforders im Moment" und SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "Gesamtzahl der Verkaufsorders im Moment" in Form eines Histogramms. Stil DRAW_HISTOGRAM.