iFreeNumFractals - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Artyom Trishkin
El indicador encuentra fractales de cualquier tamaño.
En los ajustes es posible indicar el número de barras para la búsqueda a la izquierda (The number of bars on the left) y la derecha (The number of bars on the right) con respecto al punto central del fractal.
En la versión 2.0 se ha corregido la búsqueda de fractales, se ha añadido la posibilidad de establecer por separado la dimensión de los fractales superiores e inferiores buscados.
En la versión 3.0 se han añadido los métodos de búsqueda de los fractales:
- Accurate fractal
- Inaccurate fractal
En la figura se presentan los dos tipos de fractales que se buscarán al elegir diferentes métodos de búsqueda:
Fig. 1. Fractales
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 16.11.2016.
Fig.2. Indicador iFreeNumFractals
