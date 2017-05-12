Echter Autor: Artyom Trishkin

Der Indikator ermittelt Fraktale jeder Dimension.

In den Einstellungen kann man die Anzahl von Balken für die Suche links (The number of bars on the left) und recht (The number of bars on the right) vom zentralen Punkt des Fraktals setzen.

In der Version 2.0 wurde der Algorithmus der Suche nach Fraktalen korrigiert. Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Dimension der oberen und unteren Fraktale separat anzugeben.

In der Version 3.0 wurden neue Methode hinzugefügt:

Accurate fractal

Inaccurate fractal‌

Zwei Typen der Fraktale, die bei der Auswahl verschiedener Suchmethoden gesucht werden, sind auf dem Bild dargestellt:

Abb.1. Fraktale

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 16.11.2016 in Code Base auf mql4.com veröffentlicht.

Abb.2. Der iFreeNumFractals Indikator