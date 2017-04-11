Реальный автор: Artyom Trishkin

Индикатор находит фракталы любой размерности.

В настройках можно задать количество баров для поиска слева (The number of bars on the left) и справа (The number of bars on the right) от центральной точки фрактала.

В версии 2.0 исправлен алгоритм поиска фракталов, добавлена возможность задать размерность искомых верхних и нижних фракталов раздельно.

В версии 3.0 добавлены методы поиска фракталов:

Accurate fractal

Inaccurate fractal‌

Два типа фракталов, которые будут искаться при выборе разных методов поиска, представлены на рисунке:

Рис.1. Фракталы

Впервые этот код был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 16.11.2016.

Рис.2. Индикатор iFreeNumFractals