Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iFreeNumFractals - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3745
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор: Artyom Trishkin
Индикатор находит фракталы любой размерности.
В настройках можно задать количество баров для поиска слева (The number of bars on the left) и справа (The number of bars on the right) от центральной точки фрактала.
В версии 2.0 исправлен алгоритм поиска фракталов, добавлена возможность задать размерность искомых верхних и нижних фракталов раздельно.
В версии 3.0 добавлены методы поиска фракталов:
- Accurate fractal
- Inaccurate fractal
Два типа фракталов, которые будут искаться при выборе разных методов поиска, представлены на рисунке:
Рис.1. Фракталы
Впервые этот код был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 16.11.2016.
Рис.2. Индикатор iFreeNumFractals
Индикатор, показывающий изменение цены в процентах относительно цены открытия текущей свечи.CandleDifference
Индикатор, показывающий изменение цены в процентах относительно цены открытия текущей свечи.
Эксперт двигает трейлинстопы всех позиций по текущему символу.ColorXMUV
Построение этой, скользящей средней основано на методе Демарка "Прогнозирование дневного диапазона цен".