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Индикаторы

iFreeNumFractals - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3745
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Artyom Trishkin

Индикатор находит фракталы любой размерности.

В настройках можно задать количество баров для поиска слева (The number of bars on the left) и справа (The number of bars on the right) от центральной точки фрактала.

В версии 2.0 исправлен алгоритм поиска фракталов, добавлена возможность задать размерность искомых верхних и нижних фракталов раздельно.

В версии 3.0 добавлены методы поиска фракталов:

  • Accurate fractal
  • Inaccurate fractal‌

Два типа фракталов, которые будут искаться при выборе разных методов поиска, представлены на рисунке:

Рис.1. Фракталы

Рис.1. Фракталы

Впервые этот код был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 16.11.2016.

Рис.2. Индикатор iFreeNumFractals

Рис.2. Индикатор iFreeNumFractals

CandleDifference_Obj CandleDifference_Obj

Индикатор, показывающий изменение цены в процентах относительно цены открытия текущей свечи.

CandleDifference CandleDifference

Индикатор, показывающий изменение цены в процентах относительно цены открытия текущей свечи.

Exp_TrailingStop Exp_TrailingStop

Эксперт двигает трейлинстопы всех позиций по текущему символу.

ColorXMUV ColorXMUV

Построение этой, скользящей средней основано на методе Демарка "Прогнозирование дневного диапазона цен".