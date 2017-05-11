Pon "Me gusta" y sigue las noticias
CandleDifference_Obj - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Il Anokhin
Indicador que muestra el cambio de precio en tanto por ciento con respecto al precio de apertura de la vela actual. Hay hasta 8 parejas de divisas disponibles para representar en el gráfico en forma de objetos gráficos ubicados en el gráfico. Es posible elegir el marco temporal de la vela.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 23.08.2012.
Fig. 1. Indicador CandleDifference_Obj
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18084
