真实作者: Artyom Trishkin
指标可以在任何维度上寻找分形。
在设置中，您可以设置搜索时中心分形点左边(左边的柱数)和右边(右边的柱数)的柱数。
版本 2.0 增加了搜索分形的固定算法，可以单独设置所需的顶部和底部分形大小。
在版本 3.0 中, 增加了下面的分形搜索方法:
- 精确分形
- 非精确分形
当选择不同搜索方法时这两种分形的搜索展示在下面的图中:
图1. 分形
本指标最初是使用 MQL4 语言编写，并且首先于2016年11月16日发布在mql4.com 的代码库中。
图2. iFreeNumFractals 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18088
