Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CandleDifference - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1076
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Il Anokhin
Indicador que muestra el cambio de precio en tanto por ciento con respecto al precio de apertura de la vela actual. Hay hasta 8 parejas de divisas disponibles para representar en el gráfico en forma de comentario al gráfico. Es posible elegir el marco temporal de la vela.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 23.08.2012.
Fig. 1. Indicador CandleDifference
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18083
El script elimina todas las órdenes del tipo fijado en los ajustes de entrada, del símbolo actual.CloseAllOrders
El script elimina todas las órdenes pendientes de todos los símbolos simultáneamente.
Indicador que muestra el cambio de precio en tanto por ciento con respecto al precio de apertura de la vela actual.iFreeNumFractals
El indicador encuentra fractales de cualquier tamaño.