Indicadores

CandleDifference - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1076
Ranking:
(20)
Publicado:
Autor real: Il Anokhin

Indicador que muestra el cambio de precio en tanto por ciento con respecto al precio de apertura de la vela actual. Hay hasta 8 parejas de divisas disponibles para representar en el gráfico en forma de comentario al gráfico. Es posible elegir el marco temporal de la vela.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 23.08.2012.

Fig. 1. Indicador CandleDifference

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18083

