iFreeNumFractals - indicador para MetaTrader 5
- 2154
Autor real: Artyom Trishkin
O indicador encontra fractais de qualquer dimensão.
Nas configurações é possível definir o número de barras para pesquisa do lado esquerdo (The number of bars on the left) e direito (The number of bars on the right) a partir do ponto central do fractal.
Na versão 2.0 corrigido o algoritmo de pesquisa de fractais, adicionada a possibilidade de definir a dimensão dos fractais inferiores e superiores desejados separadamente.
Na versão 3.0 adicionados os métodos de pesquisa de fractais:
- Accurate fractal
- Inaccurate fractal
Dois tipos de fractais que procurarão ao selecionar os diferentes métodos de pesquisa apresentados na imagem:
Fig.1. Fractais
Este Expert Advisor foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 16.11.2016.
Fig.2. Indicador iFreeNumFractals
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18088
