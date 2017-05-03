CodeBaseSeções
iFreeNumFractals - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2154
(27)
Autor real: Artyom Trishkin

O indicador encontra fractais de qualquer dimensão.

Nas configurações é possível definir o número de barras para pesquisa do lado esquerdo (The number of bars on the left) e direito (The number of bars on the right) a partir do ponto central do fractal.

Na versão 2.0 corrigido o algoritmo de pesquisa de fractais, adicionada a possibilidade de definir a dimensão dos fractais inferiores e superiores desejados separadamente.

Na versão 3.0 adicionados os métodos de pesquisa de fractais:

  • Accurate fractal
  • Inaccurate fractal‌

Dois tipos de fractais que procurarão ao selecionar os diferentes métodos de pesquisa apresentados na imagem:

Fig.1. Fractais

Este Expert Advisor foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 16.11.2016.

Fig.2. Indicador iFreeNumFractals

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18088

