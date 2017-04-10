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Sound Alert Entry Out - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2149
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
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При закрытии позиции (будь это выход из рынка, разворот, закрытие встречной позицией) проигрывается сигнал.

Сигнал выбирается из стандартной поставки терминала:

Sound Alert Entry Out

version "1.002":

добавлен параметр notification — отсылка уведомления на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления".

По умолчанию данная настройка отключена (false).

Формат вывода сообщения примерно такой:

deal #127811212 sell 0.01 EURUSD, profit: 0.08 USD
Breakdown signaling Breakdown signaling

Полуавтоматический эксперт, сигнализирующий о пробое указанных горизонтальных линий.

N Candles N Candles

Ищем N одинаковых свечей подряд. Если найденные свечи бычьи - покупаем, если медвежьи - продаём.

Size of a candle (histogram) Size of a candle (histogram)

Индикатор отображает размер свечи (High-Low) и направление в виде цветной гистограммы.

Morse code Morse code

Торговля по задаваемым комбинациям (паттернам) свечей. Кодирование (обозначение) свечей: бычья свеча - "1", медвежья -"0". TakeProfit, StopLoss