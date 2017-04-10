Sound Alert Entry Out

При закрытии позиции (будь это выход из рынка, разворот, закрытие встречной позицией) проигрывается сигнал.

Сигнал выбирается из стандартной поставки терминала:

version "1.002":



добавлен параметр notification — отсылка уведомления на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления".

По умолчанию данная настройка отключена (false).

Формат вывода сообщения примерно такой: