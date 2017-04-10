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Sound Alert Entry Out - эксперт для MetaTrader 5
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При закрытии позиции (будь это выход из рынка, разворот, закрытие встречной позицией) проигрывается сигнал.
Сигнал выбирается из стандартной поставки терминала:
version "1.002":
добавлен параметр notification — отсылка уведомления на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления".
По умолчанию данная настройка отключена (false).
Формат вывода сообщения примерно такой:
deal #127811212 sell 0.01 EURUSD, profit: 0.08 USD
Полуавтоматический эксперт, сигнализирующий о пробое указанных горизонтальных линий.N Candles
Ищем N одинаковых свечей подряд. Если найденные свечи бычьи - покупаем, если медвежьи - продаём.
Индикатор отображает размер свечи (High-Low) и направление в виде цветной гистограммы.Morse code
Торговля по задаваемым комбинациям (паттернам) свечей. Кодирование (обозначение) свечей: бычья свеча - "1", медвежья -"0". TakeProfit, StopLoss