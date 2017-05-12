Sound Alert Entry Out

Beim Schließen einer Position (sei es Ausstieg aus dem Markt, Umkehr oder Close By) ertönt ein Signal.

Das Signal wird aus dem Standardpaket des Terminals ausgewählt:

version "1.002":



es wurde der Parameter notification hinzugefügt — Senden von Benachrichtigungen auf mobile Terminals, deren MetaQuotes IDs im Fenster der Einstellungen im Tab "Benachrichtigungen" angegeben sind.

Standardmäßig ist diese Option deaktiviert (false).

Die Meldung sieht ungefähr so aus: