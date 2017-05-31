無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
音声アラートエントリーアウト - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1040
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ポジションが決済（市場からのエグジット、反転または決済操作）すると、音声が再生されます。
音声アラートは標準的なターミナルパッケージから選択されます。
バージョン"1.002"：
オプションウィンドウの「通知」タブで指定されたMetaQuotes IDに基づいて携帯端末にプッシュ通知を送信す notificationパラメータを追加しました。
このオプションはデフォルトでは無効（false）になっています。
通知の形式は、およそ次のとおりです。
deal #127811212 sell 0.01 EURUSD, profit: 0.08 USD
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18082
CloseOrdersBySymbolByType
このスクリプトは、設定で指定された型の現在の銘柄のすべての注文を削除します。CloseAllOrders
このスクリプトは、全ての銘柄の全ての未決注文をひとつづつ決済します。<
CandleDifference
この指標は、現在のローソク足の始値に対するパーセンテージとして価格の変化を表示します。CandleDifference_Obj
この指標は、現在のローソク足の始値に対するパーセンテージとして価格の変化を表示します。