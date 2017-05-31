コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

音声アラートエントリーアウト - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Karputov
ビュー:
1040
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ポジションが決済（市場からのエグジット、反転または決済操作）すると、音声が再生されます。

音声アラートは標準的なターミナルパッケージから選択されます。

音声アラートエントリーアウト

バージョン"1.002"：

オプションウィンドウの「通知」タブで指定されたMetaQuotes IDに基づいて携帯端末にプッシュ通知を送信す notificationパラメータを追加しました。

このオプションはデフォルトでは無効（false）になっています。

通知の形式は、およそ次のとおりです。

deal #127811212 sell 0.01 EURUSD, profit: 0.08 USD

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18082

