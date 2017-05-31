音声アラートエントリーアウト

ポジションが決済（市場からのエグジット、反転または決済操作）すると、音声が再生されます。

音声アラートは標準的なターミナルパッケージから選択されます。

バージョン"1.002"：



オプションウィンドウの「通知」タブで指定されたMetaQuotes IDに基づいて携帯端末にプッシュ通知を送信す notificationパラメータを追加しました。

このオプションはデフォルトでは無効（false）になっています。

通知の形式は、およそ次のとおりです。