当仓位关闭时(退出市场，反转交易或者操作平仓），发出声音提醒。

提醒的声音从标准终端包中选择:

版本 "1.002":



增加了新的参数 notification 来发送推送通知到移动终端，根据是选项窗口中，在它的 "通知" 页面上指定的 MetaQuotes ID。

该选项默认条件下是禁用的 (false).

通知的格式大致如下: