当仓位关闭时(退出市场，反转交易或者操作平仓），发出声音提醒。
提醒的声音从标准终端包中选择:
版本 "1.002":
增加了新的参数 notification 来发送推送通知到移动终端，根据是选项窗口中，在它的 "通知" 页面上指定的 MetaQuotes ID。
该选项默认条件下是禁用的 (false).
通知的格式大致如下:
交易 #127811212 卖出 0.01 EURUSD, 利润: 0.08 USD
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18082
