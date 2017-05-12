und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Para_B_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 884
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor: Leonid Basis
Zehn Indikatoren Parabolic Stop and Reverse system in einem Fenster.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 23.06.2010 in Code Base auf mql4.com veröffentlicht.
Abb.1. Der Para_B_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18057
Der Expert Advisor berechnet die maximale Lotgröße, die man für das Eröffnen von Positionen mit allen freien Mitteln der Einlage verwenden kann.OpenBuySellStopLimitOrders
Ein Skript für das Platzieren von zwei Buy Stop Limit und Sell Stop Limit Orders mit dem gleichem Abstand.
Das Skript berechnet die maximale Lotgröße, die man für das Eröffnen einer Position verwenden kann, mit allen freien Mitteln der Einlage.Morse code
Handel nach angegebenen Kombinationen (Muster) von Kerzen. Kodierung (Markierung) der Kerzen: bullische Kerze - "1", bärische -"0". TakeProfit, StopLoss