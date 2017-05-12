CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Para_B_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
884
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Para_B_HTF.mq5 (21.29 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor: Leonid Basis

Zehn Indikatoren Parabolic Stop and Reverse system in einem Fenster.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 23.06.2010 in Code Base auf mql4.com veröffentlicht.

Abb.1. Der Para_B_HTF Indikator

Abb.1. Der Para_B_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18057

EXP_MAX_LOT EXP_MAX_LOT

Der Expert Advisor berechnet die maximale Lotgröße, die man für das Eröffnen von Positionen mit allen freien Mitteln der Einlage verwenden kann.

OpenBuySellStopLimitOrders OpenBuySellStopLimitOrders

Ein Skript für das Platzieren von zwei Buy Stop Limit und Sell Stop Limit Orders mit dem gleichem Abstand.

MAX_LOT MAX_LOT

Das Skript berechnet die maximale Lotgröße, die man für das Eröffnen einer Position verwenden kann, mit allen freien Mitteln der Einlage.

Morse code Morse code

Handel nach angegebenen Kombinationen (Muster) von Kerzen. Kodierung (Markierung) der Kerzen: bullische Kerze - "1", bärische -"0". TakeProfit, StopLoss