Para_B_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1452
Autor real: Leonid Basis
Dez indicadores Parabolic Stop and Reverse system numa janela.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 23.06.2010.
Fig.1. Indicador Para_B_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18057
