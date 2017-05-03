CodeBaseSeções
Para_B_HTF - indicador para MetaTrader 5

Autor real: Leonid Basis

Dez indicadores Parabolic Stop and Reverse system numa janela.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 23.06.2010.

Fig.1. Indicador Para_B_HTF

Fig.1. Indicador Para_B_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18057

