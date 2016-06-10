CodeBaseSecciones
Indicadores

Para_B - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Para_B.mq4 (3.48 KB) ver
Descripción:

A petición de maks741: Parabolic SAR - todos los períodos en M1.

Se puede cambiar:

  • Step (valor inicial 0.02),
  • Maximum (valor inicial 0.2),
  • MaShift (valor inicial 0).


