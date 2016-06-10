Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Para_B - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1315
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripción:
A petición de maks741: Parabolic SAR - todos los períodos en M1.
Se puede cambiar:
- Step (valor inicial 0.02),
- Maximum (valor inicial 0.2),
- MaShift (valor inicial 0).
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9746
MA_Support
Todas las MAs en el diapasón M1.Relación de velas
El indicador muestra la relación del largo de cuerpos de las últimas N velas.
True Range Bands
Mi versión del famoso indicadorNetFlows
El indicador NetFlows calcula el movimiento del precio tomando en cuenta todos los pares de divisas disponibles en la plataforma.