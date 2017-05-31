無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Para_B_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：Leonid Basis
1つのウィンドウでの「10個のパラボラストップとリバースシステム」指標です。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年6月23日に公開されました。
図1 Para_B_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18057
EXP_MAX_LOT
このエキスパートアドバイザーは、デポジットで利用可能な余剰証拠金全体を使用してポジションを開くために使用できる最大ロットサイズを計算します。OpenBuySellStopLimitOrders
2つの売買ストップリミットを同じ距離で出すためのスクリプトです。