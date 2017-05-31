コードベースセクション
Para_B_HTF
インディケータ

Para_B_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：Leonid Basis

1つのウィンドウでの「10個のパラボラストップとリバースシステム」指標です。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年6月23日に公開されました。

図1　Para_B_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18057

