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Индикаторы

Para_B_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2328
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Leonid Basis

Десять индикаторов Parabolic Stop and Reverse system в одном окне.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.06.2010.

Рис.1. Индикатор Para_B_HTF

Рис.1. Индикатор Para_B_HTF

OpenBuySellStopLimitOrders OpenBuySellStopLimitOrders

Скрипт для размещения двух Buy Stop Limit и Sell Stop Limit ордеров на одинаковом расстоянии.

OpenSellStopLimitOrder OpenSellStopLimitOrder

Скрипт для размещения SellStop Limit ордера.

EXP_MAX_LOT EXP_MAX_LOT

Эксперт делает расчёт максимальной величины лота, который можно использовать для открывания позиции на всю величину свободных средств депозита.

MAX_LOT MAX_LOT

Скрипт делает расчет максимальной величины лота, который можно использовать для открывания позиции, на всю величину свободных средств депозита.