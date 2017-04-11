Скрипт для размещения двух Buy Stop Limit и Sell Stop Limit ордеров на одинаковом расстоянии.

Эксперт делает расчёт максимальной величины лота, который можно использовать для открывания позиции на всю величину свободных средств депозита.

Скрипт делает расчет максимальной величины лота, который можно использовать для открывания позиции, на всю величину свободных средств депозита.