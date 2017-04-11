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Para_B_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Leonid Basis
Десять индикаторов Parabolic Stop and Reverse system в одном окне.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.06.2010.
Рис.1. Индикатор Para_B_HTF
OpenBuySellStopLimitOrders
Скрипт для размещения двух Buy Stop Limit и Sell Stop Limit ордеров на одинаковом расстоянии.OpenSellStopLimitOrder
Скрипт для размещения SellStop Limit ордера.
EXP_MAX_LOT
Эксперт делает расчёт максимальной величины лота, который можно использовать для открывания позиции на всю величину свободных средств депозита.MAX_LOT
Скрипт делает расчет максимальной величины лота, который можно использовать для открывания позиции, на всю величину свободных средств депозита.