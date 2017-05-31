このスクリプトを使用すると、チャートから指標をすばやく削除できます。2つの動作モードがあります。

ONLY_THIS_CHART - 現在のチャートのみから削除する（デフォルト）

- 現在のチャートのみから削除する（デフォルト） ALL_CHARTS - 現在のチャート及び取引プラットフォームで開かれている全てのチャートから削除する

注意事項： このスクリプトを使用する前に SD W指標とチャットスクリプトを実行すると便利な場合があります。これは、「エキスパート」タブで全ての実行中の指標に関する情報を表示します。これによって、必要な組み合わせを保存する前に有用な情報や実行中の指標の手動設定を削除できなくなります。