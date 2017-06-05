本脚本程序使您可以从图表上快速删除指标。它有两种运行模式:

ONLY_THIS_CHART - 只从当前图表上删除 (默认使用);

- 只从当前图表上删除 (默认使用); ALL_CHARTS - 从当前图表上和交易平台上所有打开的图表上删除。

注意: 在使用脚本程序之前，有时候可能要运行 SD W 指标和图表脚本程序，它可以在专家页面显示所有运行指标的信息，这可以防止您在删除有用信息之前保存所运行指标的有用组合以及人工设置。