代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
脚本

SD 删除指标 - MetaTrader 5脚本

Dina Paches | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1507
等级:
(20)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本脚本程序使您可以从图表上快速删除指标。它有两种运行模式:

  • ONLY_THIS_CHART - 只从当前图表上删除 (默认使用);
  • ALL_CHARTS - 从当前图表上和交易平台上所有打开的图表上删除。

SD 删除指标

注意: 在使用脚本程序之前，有时候可能要运行 SD W 指标和图表脚本程序，它可以在专家页面显示所有运行指标的信息，这可以防止您在删除有用信息之前保存所运行指标的有用组合以及人工设置。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18036

斐波那契水平上的布林带 斐波那契水平上的布林带

扩展的斐波那契水平上的布林带。

突破信号 突破信号

这是一个半自动EA交易，在突破指定的水平时会生成信号。

Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 Stochastic_Chaikins_Volatility 指标。

Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility

Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility EA交易是基于 Stochastic_Chaikins_Volatility 指标颜色变化的。