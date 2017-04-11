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SD Delete Indicators - скрипт для MetaTrader 5
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Скрипт для быстрого удаления индикаторов с графиков. Имеет два режима работы:
- ONLY_THIS_CHART - удалить только с текущего графика (этот режим установлен по умолчанию);
- ALL_CHARTS - удалить с текущего и с остальных, открытых в торговой платформе.
Примечание: Перед применением этого скрипта, порой может оказаться полезным запуск другого: SD W indicators and charts, выводящего во вкладку "Эксперты" информацию об имеющихся на графиках индикаторах. Это может пригодиться, например, чтобы не удалить что-то нужное до того, как сохранить себе каким-либо приемлемым способом сочетания и ручные настройки каких-либо из индикаторов.
Торговля по задаваемым комбинациям (паттернам) свечей. Кодирование (обозначение) свечей: бычья свеча - "1", медвежья -"0". TakeProfit, StopLossSize of a candle (histogram)
Индикатор отображает размер свечи (High-Low) и направление в виде цветной гистограммы.
Индикатор Stochastic_Chaikins_Volatility с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility
Эксперт Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility на основе изменения цвета индикатора Stochastic_Chaikins_Volatility.