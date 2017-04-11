SD Delete Indicators

Скрипт для быстрого удаления индикаторов с графиков. Имеет два режима работы:

ONLY_THIS_CHART - удалить только с текущего графика (этот режим установлен по умолчанию);

- удалить только с текущего графика (этот режим установлен по умолчанию); ALL_CHARTS - удалить с текущего и с остальных, открытых в торговой платформе.

Примечание: Перед применением этого скрипта, порой может оказаться полезным запуск другого: SD W indicators and charts, выводящего во вкладку "Эксперты" информацию об имеющихся на графиках индикаторах. Это может пригодиться, например, чтобы не удалить что-то нужное до того, как сохранить себе каким-либо приемлемым способом сочетания и ручные настройки каких-либо из индикаторов.