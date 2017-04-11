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SD Delete Indicators - скрипт для MetaTrader 5

Dina Paches
Dina Paches

Dina Paches

4.6 (9)
1 статья 10 кодов 955 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2579
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Скрипт для быстрого удаления индикаторов с графиков. Имеет два режима работы:

  • ONLY_THIS_CHART - удалить только с текущего графика (этот режим установлен по умолчанию);
  • ALL_CHARTS - удалить с текущего и с остальных, открытых в торговой платформе.

SD Delete Indicators

Примечание: Перед применением этого скрипта, порой может оказаться полезным запуск другого: SD W indicators and charts, выводящего во вкладку "Эксперты" информацию об имеющихся на графиках индикаторах. Это может пригодиться, например, чтобы не удалить что-то нужное до того, как сохранить себе каким-либо приемлемым способом сочетания и ручные настройки каких-либо из индикаторов.

Morse code Morse code

Торговля по задаваемым комбинациям (паттернам) свечей. Кодирование (обозначение) свечей: бычья свеча - "1", медвежья -"0". TakeProfit, StopLoss

Size of a candle (histogram) Size of a candle (histogram)

Индикатор отображает размер свечи (High-Low) и направление в виде цветной гистограммы.

Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF

Индикатор Stochastic_Chaikins_Volatility с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility

Эксперт Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility на основе изменения цвета индикатора Stochastic_Chaikins_Volatility.