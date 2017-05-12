und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
SD Delete Indicators - Skript für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1056
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Skript für schnelles Löschen von Indikatoren von Charts. Es hat zwei Modi:
- ONLY_THIS_CHART - nur vom aktuellen Chart löschen (by default);
- ALL_CHARTS - vom aktuellen und von allen anderen, die auf der Handelsplattform offen sind, löschen.
Hinweis: Vor der Anwendung dieses Skripts kann manchmal hilfreich sein, ein anderes Skript zu starten: SD W indicators and charts, das Information über Indikatoren auf Charts im Reiter "Experten" ausgibt. Das kann hilfreich sein, damit man etwas wichtiges nicht löscht, bis man Kombinationen und manuelle Einstellungen gespeichert hat.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18036
Heatmap der Durchschnitte.Bollinger bands at Fibonacci levels
Bollinger Bands basierend auf erweiterten Fibonacci-Levels.
Der Stochastic_Chaikins_Volatility Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility
Der Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility Expert Advisor basierend auf der Änderung der Farbe des Stochastic_Chaikins_Volatility Indikators.