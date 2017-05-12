CodeBaseKategorien
SD Delete Indicators - Skript für den MetaTrader 5

Dina Paches | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1056
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Ein Skript für schnelles Löschen von Indikatoren von Charts. Es hat zwei Modi:

  • ONLY_THIS_CHART - nur vom aktuellen Chart löschen (by default);
  • ALL_CHARTS - vom aktuellen und von allen anderen, die auf der Handelsplattform offen sind, löschen.

SD Delete Indicators

Hinweis: Vor der Anwendung dieses Skripts kann manchmal hilfreich sein, ein anderes Skript zu starten: SD W indicators and charts, das Information über Indikatoren auf Charts im Reiter "Experten" ausgibt. Das kann hilfreich sein, damit man etwas wichtiges nicht löscht, bis man Kombinationen und manuelle Einstellungen gespeichert hat.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18036

