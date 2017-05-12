SD Delete Indicators

Ein Skript für schnelles Löschen von Indikatoren von Charts. Es hat zwei Modi:

ONLY_THIS_CHART - nur vom aktuellen Chart löschen (by default);

- nur vom aktuellen Chart löschen (by default); ALL_CHARTS - vom aktuellen und von allen anderen, die auf der Handelsplattform offen sind, löschen.

Hinweis: Vor der Anwendung dieses Skripts kann manchmal hilfreich sein, ein anderes Skript zu starten: SD W indicators and charts, das Information über Indikatoren auf Charts im Reiter "Experten" ausgibt. Das kann hilfreich sein, damit man etwas wichtiges nicht löscht, bis man Kombinationen und manuelle Einstellungen gespeichert hat.