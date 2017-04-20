простая MA

экспоненциальная MA

сглаженная MA

линейно взвешенная MA

Строит на основном графике до 256 скользящих средних с использованием двух цветов для каждой (в зависимости от наклона). В этой версии поддерживаются следующие типы скользящей средней:

Включен весь традиционный набор функций (стили и цвет отрисовки линий) и 22 типа цены для расчетов.

