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Индикаторы

Averages rainbow - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3325
Рейтинг:
(43)
Опубликован:
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Строит на основном графике до 256 скользящих средних с использованием двух цветов для каждой (в зависимости от наклона). В этой версии поддерживаются следующие типы скользящей средней:
  • простая MA
  • экспоненциальная MA
  • сглаженная MA
  • линейно взвешенная MA

Включен весь традиционный набор функций (стили и цвет отрисовки линий) и 22 типа цены для расчетов.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18033

Averages heatmap Averages heatmap

Тепловая карта средних.

LRDegrees MT5 LRDegrees MT5

Индикатор показывает двойную линию регрессии и угол наклона короткой линии. Алерты на смене тренда.

Smoother std adaptive Smoother std adaptive

Сглаживающий фильтр с использованием стандартного отклонения для придания свойства адаптивности.

Volatility Quality Stridsman (histo) Volatility Quality Stridsman (histo)

Индикатор волатильности Стридсмана в виде гистограммы