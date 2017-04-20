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Averages rainbow - индикатор для MetaTrader 5
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Строит на основном графике до 256 скользящих средних с использованием двух цветов для каждой (в зависимости от наклона). В этой версии поддерживаются следующие типы скользящей средней:
Включен весь традиционный набор функций (стили и цвет отрисовки линий) и 22 типа цены для расчетов.
- простая MA
- экспоненциальная MA
- сглаженная MA
- линейно взвешенная MA
Включен весь традиционный набор функций (стили и цвет отрисовки линий) и 22 типа цены для расчетов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18033
Averages heatmap
Тепловая карта средних.LRDegrees MT5
Индикатор показывает двойную линию регрессии и угол наклона короткой линии. Алерты на смене тренда.
Smoother std adaptive
Сглаживающий фильтр с использованием стандартного отклонения для придания свойства адаптивности.Volatility Quality Stridsman (histo)
Индикатор волатильности Стридсмана в виде гистограммы