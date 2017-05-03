Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Averages rainbow - indicador para MetaTrader 5
Constrói no gráfico principal até 256 médias móveis com uso de duas cores para cada (dependendo da inclinação). Esta versão suporta os seguintes tipos de média móvel:
Incluindo todo o conjunto tradicional de funções (estilos e cores de linha) e 22 tipos de preço para os cálculos.
- MA simples
- MA exponencial
- MA suavizada
- MA linear ponderada
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18033
