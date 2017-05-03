CodeBaseSeções
Indicadores

Averages rainbow - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2700
Avaliação:
(42)
Publicado:
Constrói no gráfico principal até 256 médias móveis com uso de duas cores para cada (dependendo da inclinação). Esta versão suporta os seguintes tipos de média móvel:
  • MA simples
  • MA exponencial
  • MA suavizada
  • MA linear ponderada

Incluindo todo o conjunto tradicional de funções (estilos e cores de linha) e 22 tipos de preço para os cálculos.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18033

