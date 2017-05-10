コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Averages Rainbow - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1854
評価:
(42)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
各平均に2つのカラーラインを使用して最大256の平均をプロットします。このバージョンでサポートされている平均の種類は下記です。
  • シンプルMA
  • 指数MA
  • 平滑化されたMA
  • 線形加重MA

いつものように、線のスタイル、色、重みと22種類の価格のセットも含まれています。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/18033

Smoother std adaptive Smoother std adaptive

Smoother - 標準偏差適応

Modify SL TP Modify SL TP

このスクリプトはポジションの決済逆指値及び決済指値を変更するのに使われます。

Averages Heatmap Averages Heatmap

平均のヒートマップです。

Volatility Quality Stridsman（ヒストグラム） Volatility Quality Stridsman（ヒストグラム）

Volatility Quality Stridsman（ヒストグラム）