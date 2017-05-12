Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Averages rainbow - Indikator für den MetaTrader 5
Zeichnet bis zu 256 gleitende Durchschnitte auf dem Hauptchart jeweils mit zwei Farben (je nach Steigung). In dieser Version werden die folgenden Typen des gleitenden Durchschnitts unterstützt:
Beinhaltet den ganzen traditionellen Set von Funktionen (Stile und Farbe der Linien) und 22 Preistypen für Berechnungen.
- einfacher MA
- exponentieller MA
- geglätteter MA
- linear gewichteter MA
Beinhaltet den ganzen traditionellen Set von Funktionen (Stile und Farbe der Linien) und 22 Preistypen für Berechnungen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/18033
