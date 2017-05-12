CodeBaseKategorien
Averages rainbow - Indikator für den MetaTrader 5

Zeichnet bis zu 256 gleitende Durchschnitte auf dem Hauptchart jeweils mit zwei Farben (je nach Steigung). In dieser Version werden die folgenden Typen des gleitenden Durchschnitts unterstützt:
  • einfacher MA
  • exponentieller MA
  • geglätteter MA
  • linear gewichteter MA

Beinhaltet den ganzen traditionellen Set von Funktionen (Stile und Farbe der Linien) und 22 Preistypen für Berechnungen.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/18033

