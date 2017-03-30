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ToClearComment - скрипт для MetaTrader 5
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Скрипт очищает график от комментария, который располагается в левом верхнем углу. Необходимость в подобном скрипте возникает после удаления с графика индикаторов, пишущих подобные комментарии, но их не стирающих в своем функциональном блоке OnDeinit.
Рис.1. Пример не удаленного комментария с графика
cm_ind_level_cndl
Индикатор показывает точку разворота цены.ToClearChartObjectsByType
Скрипт очищает текущий график от всех объектов выбранного трейдером типа
Stochastic_Chaikins_Volatility
Индикатор волатильности Чайкина, модифицированный путем стохастизации и выполненный в виде сигнального облака.Modify SL TP
Скрипт используется для изменения стоп-лосса и тейк-профита позиции.