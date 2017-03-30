Скрипт очищает график от комментария, который располагается в левом верхнем углу. Необходимость в подобном скрипте возникает после удаления с графика индикаторов, пишущих подобные комментарии, но их не стирающих в своем функциональном блоке OnDeinit.

Рис.1. Пример не удаленного комментария с графика