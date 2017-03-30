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ToClearComment - скрипт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2119
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Скрипт очищает график от комментария, который располагается в левом верхнем углу. Необходимость в подобном скрипте возникает после удаления с графика индикаторов, пишущих подобные комментарии, но их не стирающих в своем функциональном блоке OnDeinit.

Рис.1. Пример не удаленного комментария с графика

Рис.1. Пример не удаленного комментария с графика

cm_ind_level_cndl cm_ind_level_cndl

Индикатор показывает точку разворота цены.

ToClearChartObjectsByType ToClearChartObjectsByType

Скрипт очищает текущий график от всех объектов выбранного трейдером типа

Stochastic_Chaikins_Volatility Stochastic_Chaikins_Volatility

Индикатор волатильности Чайкина, модифицированный путем стохастизации и выполненный в виде сигнального облака.

Modify SL TP Modify SL TP

Скрипт используется для изменения стоп-лосса и тейк-профита позиции.