ToClearComment - Skript für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 756
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das Skript löscht Kommentare in der linken oberen Ecke vom Chart. Dieses Skript wird nach dem Löschen der Indikatoren benötigt, die solche Kommentare schreiben, sie aber in OnDeinit nicht löschen.
Abb.1. Ein Beispiel für einen nicht gelöschten Kommentar im Chart
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18005
