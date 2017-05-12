CodeBaseKategorien
Skripte

ToClearComment - Skript für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
756
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das Skript löscht Kommentare in der linken oberen Ecke vom Chart. Dieses Skript wird nach dem Löschen der Indikatoren benötigt, die solche Kommentare schreiben, sie aber in OnDeinit nicht löschen.

Abb.1. Ein Beispiel für einen nicht gelöschten Kommentar im Chart

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18005

