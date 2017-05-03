CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Scripts

ToClearComment - script para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
968
Avaliação:
(23)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O script limpa o gráfico do comentário localizado no canto superior esquerdo. A necessidade nesse script surge após apagar no gráfico os indicadores que escrevem esse tipo de comentários, mas que não são excluídos em seu bloco funcional OnDeinit.

Fig.1. Exemplo de comentário não excluído no gráfico

Fig.1. Exemplo de comentário não excluído no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18005

Stochastic_Chaikins_Volatility Stochastic_Chaikins_Volatility

Indicador de volatilidade Chaikin modificado usando o estocástico e executado como nuvem de sinal.

cm_ind_level_cndl cm_ind_level_cndl

O indicador exibe o ponto de reversão do preço.

N Сandles N Сandles

Procuramos N velas idênticas consecutivas. Se as velas encontradas forem touros, compramos, se forem ursos, vendemos.

Breakdown signaling Breakdown signaling

Expert Advisor semi-automático que sinaliza o rompimento das linhas horizontais definidas.