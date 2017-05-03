Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ToClearComment - script para MetaTrader 5
O script limpa o gráfico do comentário localizado no canto superior esquerdo. A necessidade nesse script surge após apagar no gráfico os indicadores que escrevem esse tipo de comentários, mas que não são excluídos em seu bloco funcional OnDeinit.
Fig.1. Exemplo de comentário não excluído no gráfico
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18005
