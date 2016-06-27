und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Three Screen Elder Arrows - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Alexander Elder
Der Indikator basiert auf dem Handelssystem "Elder's Triple Screen": wir haben 3 Zeitrahmen (Fenster) 1 - das Höchste, 2 - Mittel, 3 - die Niedrigste oder das Aktuellste. Um Fehler zu vermeiden, ist es nicht ratsam, deren Position zu verändern. Der Algorithmus basiert auf einem sehr einfachen Prinzip: Wächst der MA auf dem angegebenen Zeitrahmen (Fenster) - kaufen, wenn er fällt - verkaufen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1797
