CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Three Screen Elder Arrows - Indikator für den MetaTrader 5

sigma7i | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1033
Rating:
(40)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Alexander Elder

Der Indikator basiert auf dem Handelssystem "Elder's Triple Screen": wir haben 3 Zeitrahmen (Fenster) 1 - das Höchste, 2 - Mittel, 3 - die Niedrigste oder das Aktuellste. Um Fehler zu vermeiden, ist es nicht ratsam, deren Position zu verändern. Der Algorithmus basiert auf einem sehr einfachen Prinzip: Wächst der MA auf dem angegebenen Zeitrahmen (Fenster) - kaufen, wenn er fällt - verkaufen.

Bild 1. Der Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1797

Levels Levels

Eine andere Version von einem Indikator, der Unterstützungs-/Widerstandslinien berechnet.

Visual Аnalysis AfterTesting Visual Аnalysis AfterTesting

Eine leichtere visuelle Analyse durch grafische Objekten erstellt durch den Strategie Tester.

Clock-Indiсator Clock-Indiсator

Der Indikator zeigt das aktuelle Datum, die Uhrzeit, den aktuelle Spread und Stopp-Level.

IREA IREA

IREA ist ein automatisiertes Handels-Algorithmus, der auf auf der Idee basiert, dass ein ungewöhnlicher Einfluss auf die Preise durch eine umgekehrte Reaktion angepasst wird.