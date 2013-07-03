Смотри, как бесплатно скачать роботов
Three Screen Elder Arrows - индикатор для MetaTrader 5
- 8135
Реальный автор:
Александр Элдер
Индикатор основан на торговой системе "Три экрана Элдера": имеем 3 таймфрейма (окна) 1 - самый высокий, 2 - средний, 3 - самый низкий или текущий. Во избежание ошибок не рекомендуется менять их местами. В алгоритме заложен очень простой принцип: если МА повышается на указанных таймфреймах (окнах) - покупа, если наоборот все понижаются - продажа.
