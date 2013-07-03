CodeBaseРазделы
Индикаторы

Three Screen Elder Arrows - индикатор для MetaTrader 5

sigma7i
Просмотров:
8135
Рейтинг:
(40)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Александр Элдер

Индикатор основан на торговой системе "Три экрана Элдера": имеем 3 таймфрейма (окна) 1 - самый высокий, 2 - средний, 3 - самый низкий или текущий. Во избежание ошибок не рекомендуется менять их местами. В алгоритме заложен очень простой принцип: если МА повышается на указанных таймфреймах (окнах) - покупа, если наоборот все понижаются - продажа.

Рис.1 Показания индикатора

