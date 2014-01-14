CodeBaseSecciones
Análisis Visual después de las pruebas - script para MetaTrader 5

sigma7i | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1578
Ranking:
(53)
Publicado:
Actualizado:
El script ForAfterTesting modifica la visualización de los objetos gráficos creados pors el probador de estrategias, para facilitar el análisis visual de los resultados.

Modifica los parámetros de las líneas (parámetro ChangeOnly). Simplifica el análisis de las operaciones ganadoras (parámetro ChangeWinners) y perdedoras (parámetro ChangeLosses) trades.

Principales posibilidades:

Modificar las propiedades de los objetos: color de la línea, estilo de visualización, grosor, color de la flechas. 

all_Lines

Análisis de operaciones perdedoras:

Pérdidas

Análisis de operaciones ganadoras:

Gananciass


Consejos:

Nota: se recomienda que abra un gráfico nuevo para cada modificación.

Advertencia

