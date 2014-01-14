Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Análisis Visual después de las pruebas - script para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1578
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El script ForAfterTesting modifica la visualización de los objetos gráficos creados pors el probador de estrategias, para facilitar el análisis visual de los resultados.
Modifica los parámetros de las líneas (parámetro ChangeOnly). Simplifica el análisis de las operaciones ganadoras (parámetro ChangeWinners) y perdedoras (parámetro ChangeLosses) trades.
Principales posibilidades:
Modificar las propiedades de los objetos: color de la línea, estilo de visualización, grosor, color de la flechas.
Análisis de operaciones perdedoras:
Análisis de operaciones ganadoras:
Consejos:
Nota: se recomienda que abra un gráfico nuevo para cada modificación.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1791
