ポケットに対して
インディケータ

Three Screen Elder Arrows - MetaTrader 5のためのインディケータ

Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
944
評価:
(40)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Alexander Elder

この指標は、「Elder's Triple Screens（エルダーの3つの画面）」取引システムに基づいています。それには、1 - 最高、2 - 中、3 - 最低の3つの時間枠（ウィンドウ）があります。エラーを回避するために、そのポジションを変更することは推奨されません。アルゴリズムは、指定した時間枠（ウィンドウ）でMAが増大した場合には 売り、下降した場合は買うという非常に単純な原理に基づいています。

図1　指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1797

