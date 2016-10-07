無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Three Screen Elder Arrows - MetaTrader 5のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：
Alexander Elder
この指標は、「Elder's Triple Screens（エルダーの3つの画面）」取引システムに基づいています。それには、1 - 最高、2 - 中、3 - 最低の3つの時間枠（ウィンドウ）があります。エラーを回避するために、そのポジションを変更することは推奨されません。アルゴリズムは、指定した時間枠（ウィンドウ）でMAが増大した場合には 売り、下降した場合は買うという非常に単純な原理に基づいています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1797