Indicadores

Three Screen Elder Arrows - indicador para MetaTrader 5

sigma7i | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

Alexander Elder

O indicador se baseia no sistema de negociação "Três Telas de Elder": temos três períodos de tempo (Janelas) 1 - o mais alto, 2 - o médio, 3 - o menor ou o atual.

Para evitar erros, não é recomendado mudar suas posições. O algoritmo é baseado em um princípio muito simples: se MA cresce nos prazos especificados (janelas) - compre, se cai - venda.

Figura 1. O indicador

