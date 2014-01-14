Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Three Screen Elder Arrows - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2472
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Alexander Elder
O indicador se baseia no sistema de negociação "Três Telas de Elder": temos três períodos de tempo (Janelas) 1 - o mais alto, 2 - o médio, 3 - o menor ou o atual.
Para evitar erros, não é recomendado mudar suas posições. O algoritmo é baseado em um princípio muito simples: se MA cresce nos prazos especificados (janelas) - compre, se cai - venda.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1797
Envelopes de Médias Móveis.Análise Visual depois dos testes
Análise visual mais fácil de objetos gráficos criados pelo strategy tester.
Módulo de sinais de negociação para o Assistente MQL5. Os pontos coloridos do indiador SilverTrend_Signal indicam um sinal de entrada no mercado.Levels
Outra versão de indicador que calcula os níveis de suporte/resistência.