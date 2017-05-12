CodeBaseKategorien
Indikatoren

ParabolicUsMoving - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ein Trendindikator basierend auf der Kreuzung des Parabolic Sar Oszillators mit MA. Sar wird als schnelle Hauptlinie der Wolke des Indikators genutzt, und MA als langsame Signallinie verwendet.

Abb.1 Der ParabolicUsMoving Indikator

Abb.1 Der ParabolicUsMoving Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17954

