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ParabolicUsMoving - индикатор для MetaTrader 5
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Трендовый индикатор, построенный на пересечениях осциллятора Parabolic Sar и мувинга. Sar используется как основная быстрая линия облака индикатора, а мувинг как медленная сигнальная.
Рис.1 Индикатор ParabolicUsMoving
Индикатор ThreeCandles с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Background_StreamСCandles_HTF
Индикатор, отрисовывающий цветные свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с цветами свечек индикатора StreamСCandles при наличии этих цветных свеч.
Простейший трендовый индикатор на основе сглаженного Average Directional Movement Index.FILTER_ADX_AM_ch
Простейший трендовый индикатор на основе сглаженного Average Directional Movement Index, размещённый на основном графике.