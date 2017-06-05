请观看如何免费下载自动交易
基于抛物线SAR指标和移动平均指标交叉的趋势指标。SAR用作指标云的快速线，而MA用作慢速信号线。
图1 ParabolicUsMoving 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17954
ThreeCandles_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 ThreeCandles 指标。Background_StreamСCandles_HTF
本指标使用 DRAW_FILLING 缓冲区画出彩色填充的长方形，画出更大时段的彩色烛形。长方形填充使用的颜色和 StreamСCandles 指标烛形的颜色相对应。
FILTER_ADX_AM_ch
根据平滑的平均方向性移动指数(Smoothed ADX)指标在图表主窗口上画出的简单趋势指标。OpenBuyLimitOrder
用于设置限价买入(BuyLimit)挂单的脚本程序。