Candle shadow percent - indicador para MetaTrader 5
Búsqueda de velas con un tamaño mínimo o máximo especificado. Limitación del tamaño del cuerpo de la vela.
Parámetros de entrada:
- Parámetro del cuerpo de la vela
- Tamaño mínimo del cuerpo de la vela
- Parámetros de la sombra superior
- true -> representar la vela conforme a la sombra superior
- Tamaño de la sombra superior (en tanto por ciento del cuerpo)
- true -> tamaño mínimo, false -> tamaño máximo
- Código del símbolo (32-255)
- Parámetros de la parte inferior de la vela
- true -> representar la vela según la sombra inferior
- Tamaño de la sombra inferior (en tanto por ciento del cuerpo)
- true -> tamaño mínimo, false -> tamaño máximo
- Código del símbolo (32-255)
- Parámetro de desplazamiento
- Desplazamiento de las flechas en vertical (0-255)
Ejemplo de búsqueda solo con la sombra superior, además, el tamaño de la sombra superior se ha establecido como valor MÁXIMO. En otras palabras, buscamos la sombra superior que no supere el valor MÁXIMO establecido:
Asesor según este indicador: Candle shadow percent.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17939
