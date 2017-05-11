CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Candle shadow percent - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1062
Ranking:
(20)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Búsqueda de velas con un tamaño mínimo o máximo especificado. Limitación del tamaño del cuerpo de la vela.

Parámetros de entrada:

  • Parámetro del cuerpo de la vela
  • Tamaño mínimo del cuerpo de la vela
  • Parámetros de la sombra superior
  • true -> representar la vela conforme a la sombra superior 
  • Tamaño de la sombra superior (en tanto por ciento del cuerpo) 
  • true -> tamaño mínimo, false -> tamaño máximo
  • Código del símbolo (32-255)
  • Parámetros de la parte inferior de la vela
  • true -> representar la vela según la sombra inferior 
  • Tamaño de la sombra inferior (en tanto por ciento del cuerpo)
  • true -> tamaño mínimo, false -> tamaño máximo
  • Código del símbolo (32-255)
  • Parámetro de desplazamiento
  • Desplazamiento de las flechas en vertical (0-255)

Ejemplo de búsqueda solo con la sombra superior, además, el tamaño de la sombra superior se ha establecido como valor MÁXIMO. En otras palabras, buscamos la sombra superior que no supere el valor MÁXIMO establecido:

Candle shadow percent


Asesor según este indicador: Candle shadow percent.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17939

Precision trend (histo) Precision trend (histo)

Indicador Precision trend en forma de histograma.

Precision Trend Precision Trend

Nueva versión del indicador preciso de tendencia.

Candle shadow percent Candle shadow percent

Asesor según el indicador homónimo. El lote se calcula en tanto por ciento del riesgo del margen libre.

StrangeIndicator_HTF StrangeIndicator_HTF

Indicador StrangeIndicator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.