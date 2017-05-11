CodeBaseSecciones
Indicadores

Precision Trend - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Actualización del famoso indicador "precision trend".

El nuevo indicador se parece al original, pero en él existe una serie de nuevos cambios. Promete ser un buen indicador de tendencia. Esta versión dibuja en el gráfico principal barras coloreadas de acuerdo con el estado actual de la "tendencia exacta".

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17925

Candle Shadow Candle Shadow

Búsqueda de velas sin sombras superiores o inferiores. Estilo del indicador DRAW_ARROW.

Exp_CloseAllPositionsByTime Exp_CloseAllPositionsByTime

Asesor para cerrar todas las posiciones abiertas en la cuenta, si la hora actual del servidor ha superado el límite de tiempo establecido en los parámetros de entrada.

Precision trend (histo) Precision trend (histo)

Indicador Precision trend en forma de histograma.

Candle shadow percent Candle shadow percent

Búsqueda de velas con un tamaño mínimo o máximo especificado. Limitación del tamaño del cuerpo de la vela.