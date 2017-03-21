CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Candle shadow percent - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3645
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Поиск свечей с заданным минимальным или максимальным размером тени. Ограничение по размеру тела свечи.

Входные параметры:

  • Параметр тела свечи
  • Минимальный размер тела свечи
  • Параметры верхней тени
  • true -> отображать свечи по верхней тени 
  • Размер верхней тени (в процентах от тела) 
  • true -> мин. размер, false -> макс. размер
  • Код символа (32-255)
  • Параметры низа свечи
  • true -> отображать свечи по нижней тени 
  • Размер нижней тени (в процентах от тела)
  • true -> мин. размер, false -> макс. размер
  • Код символа (32-255)
  • Параметр смещения
  • Смещение стрелок по вертикали (0-255)

Пример поиска только по верхней тени, при этом размер верхней тени задан как МАКСИМАЛЬНОЕ значение. Другими словами, ищем верхнюю тень, которая не превышает МАКСИМАЛЬНОГО заданного значения:

Candle shadow percent


Советник по данному индикатору: Candle shadow percent.

Precision trend (histo) Precision trend (histo)

Индикатор Precision trend в виде гистограммы.

Precision Trend Precision Trend

Новая версия точного индикатора тренда.

VTS_HTF VTS_HTF

Индикатор VTS с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XRSXCandleKeltnerPluse_HTF XRSXCandleKeltnerPluse_HTF

Индикатор XRSXCandleKeltnerPluse с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.