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Candle shadow percent - индикатор для MetaTrader 5
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Поиск свечей с заданным минимальным или максимальным размером тени. Ограничение по размеру тела свечи.
Входные параметры:
- Параметр тела свечи
- Минимальный размер тела свечи
- Параметры верхней тени
- true -> отображать свечи по верхней тени
- Размер верхней тени (в процентах от тела)
- true -> мин. размер, false -> макс. размер
- Код символа (32-255)
- Параметры низа свечи
- true -> отображать свечи по нижней тени
- Размер нижней тени (в процентах от тела)
- true -> мин. размер, false -> макс. размер
- Код символа (32-255)
- Параметр смещения
- Смещение стрелок по вертикали (0-255)
Пример поиска только по верхней тени, при этом размер верхней тени задан как МАКСИМАЛЬНОЕ значение. Другими словами, ищем верхнюю тень, которая не превышает МАКСИМАЛЬНОГО заданного значения:
Советник по данному индикатору: Candle shadow percent.
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