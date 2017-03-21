Поиск свечей с заданным минимальным или максимальным размером тени. Ограничение по размеру тела свечи.

Входные параметры:

Параметр тела свечи

Минимальный размер тела свечи

Параметры верхней тени

true -> отображать свечи по верхней тени

Размер верхней тени (в процентах от тела)

true -> мин. размер, false -> макс. размер

Код символа (32-255)

Параметры низа свечи

true -> отображать свечи по нижней тени

Размер нижней тени (в процентах от тела)

true -> мин. размер, false -> макс. размер

Код символа (32-255)

Параметр смещения

Смещение стрелок по вертикали (0-255)

Пример поиска только по верхней тени, при этом размер верхней тени задан как МАКСИМАЛЬНОЕ значение. Другими словами, ищем верхнюю тень, которая не превышает МАКСИМАЛЬНОГО заданного значения:





Советник по данному индикатору: Candle shadow percent.