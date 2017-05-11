El bien conocido indicador Precision trend en forma de histograma.



El nuevo indicador se parece al original, pero en él existe una serie de nuevos cambios. Promete ser un buen indicador de tendencia. Esta versión constituye un histograma en una ventana aparte, cuyas columnas están coloreadas de acuerdo con una tendencia determinada.



En la figura se ve cómo se correlaciona con el "regular", la versión on chart del mismo indicador:



