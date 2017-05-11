Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El bien conocido indicador Precision trend en forma de histograma.
El nuevo indicador se parece al original, pero en él existe una serie de nuevos cambios. Promete ser un buen indicador de tendencia. Esta versión constituye un histograma en una ventana aparte, cuyas columnas están coloreadas de acuerdo con una tendencia determinada.
En la figura se ve cómo se correlaciona con el "regular", la versión on chart del mismo indicador:
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17926
Nueva versión del indicador preciso de tendencia.Candle Shadow
Búsqueda de velas sin sombras superiores o inferiores. Estilo del indicador DRAW_ARROW.
Búsqueda de velas con un tamaño mínimo o máximo especificado. Limitación del tamaño del cuerpo de la vela.Candle shadow percent
Asesor según el indicador homónimo. El lote se calcula en tanto por ciento del riesgo del margen libre.