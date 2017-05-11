CodeBaseSecciones
Indicadores

Precision trend (histo) - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizaciones:
1802
Ranking:
(36)
Publicado:
El bien conocido indicador  Precision trend en forma de histograma.

El nuevo indicador se parece al original, pero en él existe una serie de nuevos cambios. Promete ser un buen indicador de tendencia. Esta versión constituye un histograma en una ventana aparte, cuyas columnas están coloreadas de acuerdo con una tendencia determinada.

En la figura se ve cómo se correlaciona con el "regular", la versión on chart del mismo indicador:


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17926

