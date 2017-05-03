CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Candle shadow percent - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2888
Avaliação:
(20)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Pesquisa de velas com um tamanho mínimo ou máximo especificado de sombra. Restrição quanto ao tamanho do corpo de vela.

Parâmetros de entrada:

  • Parâmetro do corpo de vela
  • Tamanho mínimo do corpo de vela
  • Parâmetros da sombra superior
  • true -> exibir velas segundo a sombra superior 
  • Tamanho da sombra superior (como uma percentagem do corpo) 
  • true -> tamanho mínimo, false -> tamanho máximo
  • Código do símbolo (32-255)
  • Parâmetros da parte inferior da vela
  • true -> exibir velas segundo a sombra inferior 
  • Tamanho da sombra inferior (como uma percentagem do corpo)
  • true -> tamanho mínimo, false -> tamanho máximo
  • Código do símbolo (32-255)
  • Parâmetro de deslocamento
  • Deslocamento horizontal das setas (0-255)

Exemplo de pesquisa apenas segundo a sombra superior, enquanto o tamanho da sombra superior definido como o valor MÁXIMO. Em outras palavras, procuramos a sombra superior, que não excede o valor MÁXIMO predeterminado:

Candle shadow percent


Expert Advisor sobre o indicador: Candle shadow percent.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17939

Precision trend (histo) Precision trend (histo)

Indicador Precision trend na forma de histograma.

Precision Trend Precision Trend

Nova versão do indicador tendência precisa.

Candle shadow percent Candle shadow percent

Trata-se de um Expert Advisor com esse nome. O lote é calculado em percentagem de risco sobre a transação a partir da margem livre.

StrangeIndicator_HTF StrangeIndicator_HTF

Indicador StrangeIndicator com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.