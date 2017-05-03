Participe de nossa página de fãs
Candle shadow percent - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2888
- Avaliação:
-
- Publicado:
Pesquisa de velas com um tamanho mínimo ou máximo especificado de sombra. Restrição quanto ao tamanho do corpo de vela.
Parâmetros de entrada:
- Parâmetro do corpo de vela
- Tamanho mínimo do corpo de vela
- Parâmetros da sombra superior
- true -> exibir velas segundo a sombra superior
- Tamanho da sombra superior (como uma percentagem do corpo)
- true -> tamanho mínimo, false -> tamanho máximo
- Código do símbolo (32-255)
- Parâmetros da parte inferior da vela
- true -> exibir velas segundo a sombra inferior
- Tamanho da sombra inferior (como uma percentagem do corpo)
- true -> tamanho mínimo, false -> tamanho máximo
- Código do símbolo (32-255)
- Parâmetro de deslocamento
- Deslocamento horizontal das setas (0-255)
Exemplo de pesquisa apenas segundo a sombra superior, enquanto o tamanho da sombra superior definido como o valor MÁXIMO. Em outras palavras, procuramos a sombra superior, que não excede o valor MÁXIMO predeterminado:
