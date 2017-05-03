Pesquisa de velas com um tamanho mínimo ou máximo especificado de sombra. Restrição quanto ao tamanho do corpo de vela.

Parâmetros de entrada:

Parâmetro do corpo de vela

Tamanho mínimo do corpo de vela

Parâmetros da sombra superior

true -> exibir velas segundo a sombra superior

Tamanho da sombra superior (como uma percentagem do corpo)

true -> tamanho mínimo, false -> tamanho máximo

Código do símbolo (32-255)

Parâmetros da parte inferior da vela

true -> exibir velas segundo a sombra inferior

Tamanho da sombra inferior (como uma percentagem do corpo)

true -> tamanho mínimo, false -> tamanho máximo

Código do símbolo (32-255)

Parâmetro de deslocamento

Deslocamento horizontal das setas (0-255)

Exemplo de pesquisa apenas segundo a sombra superior, enquanto o tamanho da sombra superior definido como o valor MÁXIMO. Em outras palavras, procuramos a sombra superior, que não excede o valor MÁXIMO predeterminado:





Expert Advisor sobre o indicador: Candle shadow percent.