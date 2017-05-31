コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Candle shadow percent（ローソク足の髭のパーセント） - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は、最小または最大の髭をもつローソク足を見つけます。ローソク足実体の大きさの制限。

入力：

  • ローソク足実体パラメータ
  • ローソク足実体の最小サイズ
  • 上髭パラメータ
  • true -> 上髭に基づいたローソク足を表示します。 
  • 上髭のサイズ（実体のパーセンテージとして） 
  • true -> 最小サイズ、false -> 最大サイズ
  • 銘柄コード（32-255）
  • 下髭パラメータ
  • true -> 下髭に基づいたローソク足を表示します。 
  • 下髭のサイズ（実体のパーセンテージとして）
  • true -> 最小サイズ、false -> 最大サイズ
  • 銘柄コード（32-255）
  • シフトパラメータ
  • 矢印の垂直シフト（0-255）

上髭に基づく探索の例では、上髭の大きさが最大サイズとして設定されます。つまり、指定されたMAX値を超えない上髭を探します。

Candle shadow percent（ローソク足の髭のパーセント）


この指標に基づいたエキスパートアドバイザーはCandle shadow percentにあります。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17939

