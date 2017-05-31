Candle shadow percent（ローソク足の髭のパーセント）

この指標は、最小または最大の髭をもつローソク足を見つけます。ローソク足実体の大きさの制限。

入力：

ローソク足実体パラメータ

ローソク足実体の最小サイズ

上髭パラメータ

true -> 上髭に基づいたローソク足を表示します。

上髭のサイズ（実体のパーセンテージとして）

true -> 最小サイズ、false -> 最大サイズ

銘柄コード（32-255）

下髭パラメータ

true -> 下髭に基づいたローソク足を表示します。

下髭のサイズ（実体のパーセンテージとして）

true -> 最小サイズ、false -> 最大サイズ

銘柄コード（32-255）

シフトパラメータ

矢印の垂直シフト（0-255）

上髭に基づく探索の例では、上髭の大きさが最大サイズとして設定されます。つまり、指定されたMAX値を超えない上髭を探します。





この指標に基づいたエキスパートアドバイザーはCandle shadow percentにあります。