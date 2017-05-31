無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Candle shadow percent（ローソク足の髭のパーセント） - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は、最小または最大の髭をもつローソク足を見つけます。ローソク足実体の大きさの制限。
入力：
- ローソク足実体パラメータ
- ローソク足実体の最小サイズ
- 上髭パラメータ
- true -> 上髭に基づいたローソク足を表示します。
- 上髭のサイズ（実体のパーセンテージとして）
- true -> 最小サイズ、false -> 最大サイズ
- 銘柄コード（32-255）
- 下髭パラメータ
- true -> 下髭に基づいたローソク足を表示します。
- 下髭のサイズ（実体のパーセンテージとして）
- true -> 最小サイズ、false -> 最大サイズ
- 銘柄コード（32-255）
- シフトパラメータ
- 矢印の垂直シフト（0-255）
上髭に基づく探索の例では、上髭の大きさが最大サイズとして設定されます。つまり、指定されたMAX値を超えない上髭を探します。
この指標に基づいたエキスパートアドバイザーはCandle shadow percentにあります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17939
