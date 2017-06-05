本指标根据最小或者最大影线的大小寻找烛形。限制是烛形烛体的大小。

输入参数:

烛形烛体参数

烛体的最小大小

上影线的参数

true -> 根据上影线显示烛形

上影线的大小 (烛体的百分比)

true -> 最小大小, false -> 最大大小

符号代码 (32-255)

下影线的参数

true -> 根据下影线显示烛形

下影线的大小 (烛体的百分比)

true -> 最小大小, false -> 最大大小

符号代码 (32-255)

偏移参数

箭头的垂直偏移 (0-255)

一个根据上影线搜索的例子，上影线的大小设为最大大小,换句话说，我们寻找上影线不超过指定的 MAX 数值的烛形。





这里有基于本指标的一个EA交易: Candle shadow percent（烛形影线百分比）.