请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
本指标根据最小或者最大影线的大小寻找烛形。限制是烛形烛体的大小。
输入参数:
- 烛形烛体参数
- 烛体的最小大小
- 上影线的参数
- true -> 根据上影线显示烛形
- 上影线的大小 (烛体的百分比)
- true -> 最小大小, false -> 最大大小
- 符号代码 (32-255)
- 下影线的参数
- true -> 根据下影线显示烛形
- 下影线的大小 (烛体的百分比)
- true -> 最小大小, false -> 最大大小
- 符号代码 (32-255)
- 偏移参数
- 箭头的垂直偏移 (0-255)
一个根据上影线搜索的例子，上影线的大小设为最大大小,换句话说，我们寻找上影线不超过指定的 MAX 数值的烛形。
这里有基于本指标的一个EA交易: Candle shadow percent（烛形影线百分比）.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17939
Candle Shadow(烛形影线)
本指标寻找没有上影线或者下影线的烛形。指标的风格是 DRAW_ARROW.Exp_CloseAllPositionsByTime
本EA交易在当前服务器时间超过了输入变量中指定的时间限制时，关闭账户中的所有仓位。
StrangeIndicator_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 StrangeIndicator 指标。CloseAllPositions
关闭当前账户中所有开启仓位的脚本程序。