Candle shadow percent - Indikator für den MetaTrader 5
- 945
Sucht Kerzen mit der angegebenen minimalen oder maximalen Größe des Schattens. Beschränkung nach der Größe des Körpers der Kerze.
Eingabeparameter:
- Parameter des Körpers der Kerze
- Minimale Größe des Körpers der Kerze
- Parameter des oberen Schattens
- true -> Kerzen nach dem oberen Schatten anzeigen
- Die Größe des oberen Schattens (in Prozent vom Körper)
- true -> min. Größe, false -> max. Größe
- Code des Symbols (32-255)
- Parameter des unteren Schattens
- true -> Kerzen nach dem unteren Schatten anzeigen
- Die Größe des unteren Schattens (in Prozent vom Körper)
- true -> min. Größe, false -> max. Größe
- Code des Symbols (32-255)
- Parameter der Verschiebung
- Vertikale Verschiebung der Pfeile (0-255)
Ein Beispiel für die Suche nur nach dem oberen Schatten, dabei ist die Größe des oberen Schattens als HÖCHSTWERT angegeben. Mit anderen Worten, suchen wir nach einem oberen Schatten, der den angegebenen HÖCHSTWERT nicht überschreitet:
Der Expert Advisor nach diesem Indikator: Candle shadow percent.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17939
