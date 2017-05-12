Sucht Kerzen mit der angegebenen minimalen oder maximalen Größe des Schattens. Beschränkung nach der Größe des Körpers der Kerze.

Eingabeparameter:

Parameter des Körpers der Kerze

Minimale Größe des Körpers der Kerze

Parameter des oberen Schattens

true -> Kerzen nach dem oberen Schatten anzeigen

Die Größe des oberen Schattens (in Prozent vom Körper)

true -> min. Größe, false -> max. Größe

Code des Symbols (32-255)

Parameter des unteren Schattens

true -> Kerzen nach dem unteren Schatten anzeigen

Die Größe des unteren Schattens (in Prozent vom Körper)

true -> min. Größe, false -> max. Größe

Code des Symbols (32-255)

Parameter der Verschiebung

Vertikale Verschiebung der Pfeile (0-255)

Ein Beispiel für die Suche nur nach dem oberen Schatten, dabei ist die Größe des oberen Schattens als HÖCHSTWERT angegeben. Mit anderen Worten, suchen wir nach einem oberen Schatten, der den angegebenen HÖCHSTWERT nicht überschreitet:





Der Expert Advisor nach diesem Indikator: Candle shadow percent.