著名的 "precision trend (趋势清晰度)" 指标 — 制作成了柱形图版本。
指标和一些现有指标类似，但是还是有一些区别使它与众不同。它是用于趋势的很好的指标。这个版本是指标的柱形图版本，并且根据当前的"趋势清晰度"状态设置柱形的颜色。
这里是相关的 "普通" 版本:
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17926
Precision Trend
