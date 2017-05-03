代码库部分
Precision trend (histo) - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购

著名的 "precision trend (趋势清晰度)" 指标 — 制作成了柱形图版本。

指标和一些现有指标类似，但是还是有一些区别使它与众不同。它是用于趋势的很好的指标。这个版本是指标的柱形图版本，并且根据当前的"趋势清晰度"状态设置柱形的颜色。

这里是相关的 "普通" 版本:


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17926

