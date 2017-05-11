Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Candle Shadow - indicador para MetaTrader 5
Búsqueda de velas sin sombras superiores o inferiores. El indicador se dibuja con la ayuda del estilo DRAW_ARROW. Además, existe la posibilidad de establecer el tamaño mínimo del cuerpo de la vela.
