Indicadores

Candle Shadow - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1214
Ranking:
(19)
Publicado:
Búsqueda de velas sin sombras superiores o inferiores. El indicador se dibuja con la ayuda del estilo DRAW_ARROW. Además, existe la posibilidad de establecer el tamaño mínimo del cuerpo de la vela.

Сandle Shadow inputs

Сandle Shadow chart

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17923

