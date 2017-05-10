コードベースセクション
Precision trend（ヒストグラム） - MetaTrader 5のためのインディケータ

良く知られた"precision trend"指標のヒストグラム版です。

この指標は既存のものと似ていますが、別の指標として使用することには正当な理由があります。トレンドの良い指標となる傾向があるからです。このバージョンは、現在の"precision trend"の状態に応じてバーを着色する指標のチャートバージョンのヒストグラムバージョンです。

下記は「レギュラー」バージョンとの比較です。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17926

