Precision trend（ヒストグラム） - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1227
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
良く知られた"precision trend"指標のヒストグラム版です。
この指標は既存のものと似ていますが、別の指標として使用することには正当な理由があります。トレンドの良い指標となる傾向があるからです。このバージョンは、現在の"precision trend"の状態に応じてバーを着色する指標のチャートバージョンのヒストグラムバージョンです。
下記は「レギュラー」バージョンとの比較です。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17926
