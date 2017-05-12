Der allgemein bekannte Precision Trend Indikator realisiert als Histogramm.



Der neue Indikator ist ähnlich dem ursprünglichen, weist aber eine Reihe wichtiger Änderungen auf. Er wird wohl ein guter Trendindikator sein. Diese Version stellt ein Histogramm in einem separaten Fenster dar, dessen Balken je nach Trend gefärbt sind.



Das Bild unten zeigt, wie der Indikator mit der "regulären" on-Chart Version desselben Indikators korreliert:



